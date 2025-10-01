·
5118
clics
Confirmado por la Unión Europea: no podrás alquilar ni vender tu casa a partir de 2030 si no cumples estos requisitos
7059
clics
Consiguen fotografiar por sorpresa al gato de Pallas, el felino más esquivo del planeta y con cara de pocos amigos, a casi 5.000 metros en el Himalaya
4503
clics
Encuesta Opina360 (1oct): el PSOE ganaría al PP - Electomanía
8173
clics
Ellos a Tailandia y ellas a Cabo Verde, el paraíso africano del turismo sexual para las mujeres españolas
4061
clics
La pantomima del buque español enviado a Gaza y su relación con el "plan de paz" de Trump
más votadas
477
Los boicots a empresas y alimentos ligados a Israel | EL COMIDISTA
491
Desarrolladores abandonan Vercel y llaman al boicot después de que su Director General se hiciera un selfie con Netanyahu [EN]
398
Decenas de banderas palestinas llenan la plaza de Madrid a la que Almeida envió limpieza urgente para borrar una
296
El problema con...
291
Barcos de guerra israelíes rodean a la Flotilla a 125 millas náuticas de Gaza
2
3
La comisión permanente del Poder Judicial propone sancionar al juez que llamó "Barbigoña" a la mujer de Pedro Sánchez
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha revocado la propuesta de archivo del expediente disciplinario abierto al juez de lo mercantil, Manuel Ruiz de Lara.
etiquetas
cjpg
sancionar
juez
sanchez
mujer
actualidad
1 comentarios
#1
Desideratum
¿Expediente? A esta gentuza donde hay que darles caña es donde más les duele, en el sueldo. Que es donde tienen estos hijos de p*** la patria, en la cartera. Un año suspendido de empleo y sueldo, y a tomar por donde amargan los pepinos.
