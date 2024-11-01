edición general
La Comisión Europea reconoce al fin que el conflicto de Gaza es complejo y está lleno de claroscuros

La Comisión Europea (CE) ha admitido por primera vez que el “conflicto” de Gaza “es complejo y está lleno de claroscuros”. “Voy a ser muy tajante: hay gente maravillosa en ambos bandos”, ha declarado la presidenta Ursula von Der Leyen, adoptando por primera vez un tono más “agresivo”, según sus palabras, con Israel. “Siento ser tan contundente”, ha añadido. Von der Leyen considera que no hay “ni buenos ni malos ni blanco ni negro” sino que el asunto “tiene muchos grises”. La presidenta ha subrayado que “es importante condenar la violencia, ve

Comentarios destacados:            
Kachemiro #9 Kachemiro
Me encanta el humor negro y EMT
Pero despues de desayunar revisando la masacre sionista de la pasada noche, con sus niños desguazados por las bombas, las bromas y chistes sobre Gaza, aunque sean para criticar con ironia la inacción y equidistancia de la EU, no me terminan de hacer gracia..

Quiza el humor no sea la manera correcta de abordar este genocidio
HeilHynkel #10 HeilHynkel *
#9

Me cagon san pito pato ... hasta que lo has mencionado no me he dado cuenta de que era EMT.

Me la ha colado hasta el fondo. No me hubiera extrañado nada que lo hubiera soltado la Úrsula para seguir mirando para otro lado.
Ludovicio #15 Ludovicio *
#4 #10 Como está la cosa. Yo también.
Asimismov #43 Asimismov
#10 yo me he tragado la entradilla conteniendo la respiración. Hasta que he mirado la fuente.
HeilHynkel #44 HeilHynkel
#43

Es que a mí me encaja la Úrsula soltando eso para ponerse de lado con el genocidio. Es más, estoy convencido que alguien lo va a soltar en cualquier momento, pero en serio.
Asimismov #45 Asimismov *
#44 me too
#11 gyllega
#9 un tema complicado el de los limites del humor, quzas si se hiciera en otro contexto y dado la gravedad de lo que esta pasando diria que han cruzado una linea pero es un medio satirico, que se dedica a hacer critica de la actualidad usando el humor. Es su forma de decir que la union europea esta haciendo nada por solucionar este genocidio
Mikhail #13 Mikhail
#9 Mark Twain: "el humor es igual a tragedia más tiempo"
El tiempo es el que ha tardado (y sigue tardando) la UE en ponerse al lado de los que sufren y en contra de los criminales. No es humor negro, no se están riendo del genocidio.
kratos287 #27 kratos287
#9 Es que el humor no sólo es para hacer reír. El humor sirve para denunciar cosas que de forma abierta no se podría o para activar razonamientos que de otra forma no se darían.

El humor que viene de la ironia es filosofía y no está hecho para tu juicio o divertimento.
ur_quan_master #30 ur_quan_master
#9 La manera correcta de abordarlo, que sería salir a la calle a quemarlo todo, te lleva a la ruina personal y a la cárcel.
glynch #38 glynch
#9 no hay límites en el humor.
Y quizá lo que quieres decir es que el humor no es LA ÚNICA forma de abordar este genocidio.
Kachemiro #41 Kachemiro
#38 no los hay no.
No digo que sea la UNICA, digo que hacer humor con un genocidio en curso quiza no sea la FORMA CORRECTA de abordar el tema.
A mi, que me encanta el sarcasmo y el humor negro como al que más, me chirría bastante..

Solo por hacer una comparación. Con el cuerpo caliente de Miguel Angel Blanco nadie osó hacer chistes en ninguna publicacion sobre él, ni sobre ETA ni sobre la recepción del asesinato por parte de la izquierda abertzale.
cocolisto #12 cocolisto
EMT lo clava.
#4 ombresaco
Me lo he tragado...
Graffin #22 Graffin
#4 enterita
aritzg #23 aritzg
#4 me too
#2 username
Estamos de acuerdito en que estamos en desacuerdito
jonolulu #14 jonolulu
No sé qué tiene de humor este envío, porque se ajusta perfectamente al discurso de la Comisión Europea
3 K 59
Jaime131 #1 Jaime131
Tenemos claro que Palestina tiene un futuro muy oscuro.
#3 gyllega
#1 a mi me han manddo unos prospectos de unos complejos vacacionales muy chulos, no dice fecha de apertura pero que si que estan con limpiando la zona y ayanando todo.
johel #21 johel *
Insertar sketch "no me llames nazi" aqui.

#3 El tema de "la reconstruccion" es tan ""complejo"" como el Gueto de Varsovia y el tema economico de los campos de exterminio asociados.
MJDeLarra #31 MJDeLarra
#3 Allanando.

Ayanar es lo que hace Ayuso con la sanidad en Madrid.
tommyx #36 tommyx
#31 Ayusanar
sotillo #6 sotillo
#1 Es peor que esto, no dicen genocidio por que entraría en temas legales al estar obligados por ley a perseguir este delito
Varlak #28 Varlak
#6 ¿Ves? No era tan complejo
el_Tupac #19 el_Tupac
Esto ya no es parodia, es costumbrismo.
#8 Khanbaliq
Ni con las bombas, ni con los bombardeados, asunto muy gris.
DayOfTheTentacle #25 DayOfTheTentacle
Que va, si ya queda poco por arrasar.
Un_señor_de_Cuenca #29 Un_señor_de_Cuenca
Uf, qué radical, ahora nos va a tocar pedir disculpas después de este mazazo.
suppiluliuma #16 suppiluliuma *
Resumen de los comentarios de este envío: Zazis de MNM que no se dan cuenta de que este envío también les parodia a ellos. Basta con cambiar Gaza por Ucrania es Israel por Rusia.
#24 monsterboy
#16 Y los unicornios, no te olvides de ellos.
rojo_separatista #32 rojo_separatista
#16, con la diferencia de que Rusia no está cometiendo ningún genocidio en Ucrania. Si eres incapaz de ver que son cosas cuya magnitud es diferente tienes un grave problema.
#37 jmav
#32 Ni los que matan a su mujer.
#34 CrudaVerdad *
#16 ya llegó el propagandista con la estrategia de víctima y llorica.
La guerra Ucrania vs Rusia es la más equilibrada de la actualidad con ejércitos prácticamente a la par: Ucrania con total colaboración de Europa y USA en cuanto a armamento, inteligencia, logística, ataque indirecto a Rusia con bloqueos o sanciones.. por el lado de Rusia, con un ejército un poco más grande. En ambos bandos, por ahora, no van a destruir personal civil (lo que hay son bajas circunstanciales).

Israel y…   » ver todo el comentario
LeDYoM #40 LeDYoM
#16 Que es un zazi?
#5 DenisseJoel *
Menos mal que al final adopta una posición más razonable.
winstonsmithh #26 winstonsmithh *
#5 Es lo que el decía el otro día a la wonderlegend, esto tiene sus dimes y diretes.  media
#7 laruladelnorte
, ha declarado la presidenta Ursula von Der Leyen, adoptando por primera vez un tono más “agresivo”,

Lo que le habrá costado a la buena mujer para tener que ser tan radical con Netanyahu.
Brill #35 Brill
Y un huevo claroscuros. Lo que pasa es que hay miedito a enfadar a trump o ser tildados de antisemitas.
Aeren #17 Aeren
¿Qué claroscuros ven estos?

Matar civiles=mal
Invadir países para robarles las tierras=mal
Bombardear indiscriminadamente=mal

Todo el tema que tenían de los terroristas de hamas lo podrían haber solucionado de muchas otras formas recibiendo todo el apoyo mundial que hay contra el terrorismo. Pero vamos, que queda clarito que hamas era sólo una excusa para robar la zona de playas de Palestina.
sivious #18 sivious
#17 Mira la fuente, anda.
#33 Klamp
Ni antisemita ni antigenocida, yo soy sionista (es genocida).
#39 Elbrith
"No hay buenos ni malos". Claro que hay malos ahora mismo. Los genocidios que están matando mujeres, niños y personas indefensas, son malos (ademas de hdp y otras cosas).
Que no digo que, en Palestina, no hayan malos. Hamas es mala (aunque viendo lo que sufrían desde hace unos 30 o 40 años, los palestinos, cada vez me lo parece menos). Y, por supuesto, el atentado fue algo malo y miserable. Pero todo lo hecho desde ese mismo momento, por Israel, es aun peor (muchos testigos Israelies ya dijeron que, las propias tropas de Israel, disparaban a supervivientes del atentado y bombardeaban sitios donde habían rehenes y gente refugiada)
vilgeits #42 vilgeits
Que asco da
#20 jmav *
Estamos hablando de los civiles. Están fuera de los malos. Y siempre hay muertos. Es decir, siempre hay malos. Ahora habría que ponerle nombres y apellidos.

A ver si se le aclara la mente.
