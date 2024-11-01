La Comisión Europea reconoce al fin que el conflicto de Gaza es complejo y está lleno de claroscuros

La Comisión Europea (CE) ha admitido por primera vez que el “conflicto” de Gaza “es complejo y está lleno de claroscuros”. “Voy a ser muy tajante: hay gente maravillosa en ambos bandos”, ha declarado la presidenta Ursula von Der Leyen, adoptando por primera vez un tono más “agresivo”, según sus palabras, con Israel. “Siento ser tan contundente”, ha añadido. Von der Leyen considera que no hay “ni buenos ni malos ni blanco ni negro” sino que el asunto “tiene muchos grises”. La presidenta ha subrayado que “es importante condenar la violencia, ve