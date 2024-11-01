La Comisión Europea reconoce al fin que el conflicto de Gaza es complejo y está lleno de claroscuros

La Comisión Europea (CE) ha admitido por primera vez que el “conflicto” de Gaza “es complejo y está lleno de claroscuros”. “Voy a ser muy tajante: hay gente maravillosa en ambos bandos”, ha declarado la presidenta Ursula von Der Leyen, adoptando por primera vez un tono más “agresivo”, según sus palabras, con Israel. “Siento ser tan contundente”, ha añadido. Von der Leyen considera que no hay “ni buenos ni malos ni blanco ni negro” sino que el asunto “tiene muchos grises”. La presidenta ha subrayado que “es importante condenar la violencia, ve
Pero despues de desayunar revisando la masacre sionista de la pasada noche, con sus niños desguazados por las bombas, las bromas y chistes sobre Gaza, aunque sean para criticar con ironia la inacción y equidistancia de la EU, no me terminan de hacer gracia..
Quiza el humor no sea la manera correcta de abordar este genocidio
Me cagon san pito pato ... hasta que lo has mencionado no me he dado cuenta de que era EMT.
Me la ha colado hasta el fondo. No me hubiera extrañado nada que lo hubiera soltado la Úrsula para seguir mirando para otro lado.
Es que a mí me encaja la Úrsula soltando eso para ponerse de lado con el genocidio. Es más, estoy convencido que alguien lo va a soltar en cualquier momento, pero en serio.
El tiempo es el que ha tardado (y sigue tardando) la UE en ponerse al lado de los que sufren y en contra de los criminales. No es humor negro, no se están riendo del genocidio.
El humor que viene de la ironia es filosofía y no está hecho para tu juicio o divertimento.
Y quizá lo que quieres decir es que el humor no es LA ÚNICA forma de abordar este genocidio.
No digo que sea la UNICA, digo que hacer humor con un genocidio en curso quiza no sea la FORMA CORRECTA de abordar el tema.
A mi, que me encanta el sarcasmo y el humor negro como al que más, me chirría bastante..
Solo por hacer una comparación. Con el cuerpo caliente de Miguel Angel Blanco nadie osó hacer chistes en ninguna publicacion sobre él, ni sobre ETA ni sobre la recepción del asesinato por parte de la izquierda abertzale.
#3 El tema de "la reconstruccion" es tan ""complejo"" como el Gueto de Varsovia y el tema economico de los campos de exterminio asociados.
Ayanar es lo que hace Ayuso con la sanidad en Madrid.
La guerra Ucrania vs Rusia es la más equilibrada de la actualidad con ejércitos prácticamente a la par: Ucrania con total colaboración de Europa y USA en cuanto a armamento, inteligencia, logística, ataque indirecto a Rusia con bloqueos o sanciones.. por el lado de Rusia, con un ejército un poco más grande. En ambos bandos, por ahora, no van a destruir personal civil (lo que hay son bajas circunstanciales).
Israel y… » ver todo el comentario
Lo que le habrá costado a la buena mujer para tener que ser tan radical con Netanyahu.
Matar civiles=mal
Invadir países para robarles las tierras=mal
Bombardear indiscriminadamente=mal
Todo el tema que tenían de los terroristas de hamas lo podrían haber solucionado de muchas otras formas recibiendo todo el apoyo mundial que hay contra el terrorismo. Pero vamos, que queda clarito que hamas era sólo una excusa para robar la zona de playas de Palestina.
Que no digo que, en Palestina, no hayan malos. Hamas es mala (aunque viendo lo que sufrían desde hace unos 30 o 40 años, los palestinos, cada vez me lo parece menos). Y, por supuesto, el atentado fue algo malo y miserable. Pero todo lo hecho desde ese mismo momento, por Israel, es aun peor (muchos testigos Israelies ya dijeron que, las propias tropas de Israel, disparaban a supervivientes del atentado y bombardeaban sitios donde habían rehenes y gente refugiada)
A ver si se le aclara la mente.