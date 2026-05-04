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Comienza la adjudicación de plazas MIR: más de 15.000 aspirantes para 9.275 vacantes en un nuevo proceso marcado por la polémica

Comienza la adjudicación de plazas MIR: más de 15.000 aspirantes para 9.275 vacantes en un nuevo proceso marcado por la polémica

Este lunes ha comenzado la adjudicación de plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) 2026, Este año se ofertan 9.275 plazas, un 3,5% más que en la convocatoria anterior, para las que compiten un total de 15.086 aspirantes. El proceso de adjudicación MIR vuelve a estar marcado este año por la polémica. A los retrasos en la publicación de los listados del calendario de Formación Sanitaria Especializada, que llevaron a permitir el acceso a la prueba a aspirantes inicialmente excluidos, se suman las dudas sobre la transparencia de los exámenes,

| etiquetas: plazas , mir , adjudicación , 2026
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6 comentarios
5 2 0 K 71 actualidad
#2 chavi *
No dicen que no hay médicos?

Si hay 15000 aspirantes, por quë no 15000 plazas de MIR?

Por que pedir notas tan altas para empezar medicina en lugar de aumentar plazas??
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Bald #3 Bald
#2 Eso es, mejor que facilitar las convalidaciones (que según el país el nivel es bajísimo, confirmado por varios conocidos de esos países) seria aumentar el numero de plazas.
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#4 sorecer
#2 Pero sabéis que el MIR es especializar al médico verdad? Un médico sale con toda la base en los 6 años y luego hace el MIR para acabar siendo especializado en un tema.

Cuando llega un R1 a un servicio donde no conoce nada hay que formarle, guiarle, vigilarle. Y eso lo hace el personal de ese servicio. Si meto a 5 MIR en donde hay 2 plazas, seguramente me sacan trabajo, pero no los formo.

La solución no tengo ni idea cual es, pero meter gente a cascoporro no es bueno ni para el hospital ni para los porpios mir.
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Nómada_sedentario #5 Nómada_sedentario
#2 las comunidades (autónomas) necesitan médicos, lo que no quieren es pagarlos decentemente...
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madeagle #6 madeagle
#2 Sobre la ultima pregunta, porque los medicos españoles se quejan mucho y piden sueldos mas altos, asi que es mas facil cerrar el grifo a los estudiantes españoles e importar miles de medicos ya "formados" en la universidad de dios sabe donde
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Bald #1 Bald
Lo de con un 6,7 de media en la carrera sacar la nota más alta es sospechoso...
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menéame