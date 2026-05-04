Comienza la adjudicación de plazas MIR: más de 15.000 aspirantes para 9.275 vacantes en un nuevo proceso marcado por la polémica

Este lunes ha comenzado la adjudicación de plazas para Médicos Internos Residentes (MIR) 2026, Este año se ofertan 9.275 plazas, un 3,5% más que en la convocatoria anterior, para las que compiten un total de 15.086 aspirantes. El proceso de adjudicación MIR vuelve a estar marcado este año por la polémica. A los retrasos en la publicación de los listados del calendario de Formación Sanitaria Especializada, que llevaron a permitir el acceso a la prueba a aspirantes inicialmente excluidos, se suman las dudas sobre la transparencia de los exámenes,