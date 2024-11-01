edición general
Las "comidas" del novio de Ayuso con María Teresa Campos y Bigote Arrocet: “Le pedimos ayuda con la venta de su casa”

Tras seis años de quebradero de cabeza, María Teresa Campos logró vender en 2021, a sus 80 años, su mansión de Las Rozas, de unos 1.615 metros cuadrados y construida sobre una parcela de 6.365 metros, por 2,5 millones de euros. En ella convivió con Edmundo Arrocet -más conocido como Bigote- durante los seis años que mantuvieron una relación sentimental. Precisamente en este periodo de tiempo, mientras que la presentadora buscaba a la desesperada un comprador, ambos se reunieron con el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien

#1 poxemita
La revista Hola, pero sin foto de posado. Irrelevante.
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Joder, pedazo de mansión, con más de media hectárea de terreno... ¿por solo 2,5 M€?

Y luego te cuesta un zulito de mierda donde apenas cabes 400000€
