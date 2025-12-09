'Comic Strips: Made in USA. 1894-1928', los apasionantes orígenes del cómic en la prensa norteamericana  

Aunque hace unos años se llegó a una especie de consenso para fechar el origen del cómic el 25 de octubre de 1896, por una viñeta de la serie de The Yellow Kid, de Richard F. Outcault, en la que el diálogo aparecía sobre la camisa del protagonista a modo de bocadillo, Guiral comienza el libro recordándonos que el cómic nació mucho antes: "El cómic, como tal, en realidad nació de la mano del suizo Rodolphe Töpffer antes de mediados del siglo XIX. O sea, es él quien marca las pautas iniciales y básicas de este medio de comunicación, léase: contar