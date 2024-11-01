La Comic-Con Málaga, en cifras: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pagarán 4,5 millones por el evento

Las dos instituciones articulan sendos contratos de patrocinio con el que pretenden atraer 70.000 visitantes únicos y potenciar la imagen de marca como región “moderna, sofisticada y dinámica” Turismo Andaluz publicó el contrato el pasado 29 de agosto. La Junta pagará 2,5 millones de euros + IVA a Dentsu. La fiesta se pagará sobre todo con fondos europeos. De esta cantidad, el 85% se sufraga con fondos FEDER.