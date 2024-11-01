edición general
La Comic-Con Málaga, en cifras: la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento pagarán 4,5 millones por el evento

Las dos instituciones articulan sendos contratos de patrocinio con el que pretenden atraer 70.000 visitantes únicos y potenciar la imagen de marca como región “moderna, sofisticada y dinámica” Turismo Andaluz publicó el contrato el pasado 29 de agosto. La Junta pagará 2,5 millones de euros + IVA a Dentsu. La fiesta se pagará sobre todo con fondos europeos. De esta cantidad, el 85% se sufraga con fondos FEDER.

Doisneau #1 Doisneau *
El ecosistema que se han montado es alucinante:
-Compra de la marca "Comic-con" por 2 Millones
-50€ por persona y dia (con el aviso de que las proximas sera el doble)
-1000€ por dia a cada uno de los muchos artesanos y dibujantes que han ido
-30€ de media por comida cutre alli

Todo ello para entrar a un recinto de tiendas y poco mas con algun que otro famoso dando vueltas, con una gestion pesima. Y encima hemos palmado casi 5 millones de dinero publico. Es alucinante...
obmultimedia #4 obmultimedia
#1 el funko exclusivo  media
Format_C #3 Format_C
Dinero público? Estos socialistas siempre gastando el dinero del contruyente en chorradas ... oh wait!
Postmeteo #5 Postmeteo
Y mi pregunta es: ¿Alguna manera de objetivar que la Mobile World Congress de Barcelona es bien y esto es mal?
