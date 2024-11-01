El cómic andaluz que recuerda a los maestros voluntarios que llevaron la cultura a la España rural de la República  

'El otro mundo', la novela gráfica creada por Enrique Bonet y Joaquín López Cruces, se adentra en una historia ocurrida en La Alpujarra que mezcla la ficción con la historia de las llamadas misiones pedagógicas con las que docentes llevaban la enseñanza a lugares remotos de forma desinterasada. Hubo un tiempo en el que la España de principios del siglo XX, entonces en blanco y negro, se dividía claramente entre dos mundos: el urbano y el rural. El segundo, hace un siglo, parecía reservado a personas que estaban apegadas únicamente a las labores