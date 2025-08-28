'El otro Mundo', el primer cómic que rescata las Misiones Pedagógicas de la República

El otro mundo (Astiberri), es la primera novela gráfica que rescata las Misiones Pedagógicas de la Segunda República, un proyecto que llevó bibliotecas, discos y gramófonos a 5.000 pueblos de España, pero que los autores del cómic, Enrique Bonet y Joaquín López, sitúan en la Alpujarra granadina en el verano de 1933.