edición general
'El otro Mundo', el primer cómic que rescata las Misiones Pedagógicas de la República

El otro mundo (Astiberri), es la primera novela gráfica que rescata las Misiones Pedagógicas de la Segunda República, un proyecto que llevó bibliotecas, discos y gramófonos a 5.000 pueblos de España, pero que los autores del cómic, Enrique Bonet y Joaquín López, sitúan en la Alpujarra granadina en el verano de 1933.

oghaio #1 oghaio *
Enrique Bonet: "Y lo que también es cierto, aunque a algunos les pueda parecer mentira, es que existió un breve periodo de la historia de España que no estuvo tutelado ni por reyes ni por dictadores y en los que se quiso llevar la educación y la cultura a todos los rincones del país"
Professor #3 Professor
#1 uno?
#4 esbrutafio *
#1 Mi madre se crió en un caserío aislado en el monte. Durante la República, un maestro subía para darles clase a ella y sus hermanos, un par de días a la semana. Mis abuelos no querían que las niñas aprendieran a leer, solo los niños. Pero el gobierno obligaba a educar igual a niños y niñas.
Las dos hermanas menores de mi madre que nacieron ya en el franquismo, son analfabetas y mi madre leía y escribía con dificultad.
Al maestro lo fusilaron.

En el breve tiempo que duró, la II República…   » ver todo el comentario
#2 laruladelnorte
Un museo ambulante con los mejores cuadros del Prado
"Gracias a las Misiones Pedagógicas, muchos aldeanos descubrieron el cine, los dibujos animados o las películas de Charlot. También pudieron admirar los mejores cuadros del Museo del Prado que viajaban en un Museo ambulante de copias fidedignas, a escala real, realizadas por jóvenes pintores del momento", dice Bonet.

Llevar la cultura al pueblo...algo que las dictaduras evitan como agua y aceite.
