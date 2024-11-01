Comer para luchar contra la crisis climática

La Comisión EAT-Lancet recomienda reducir significativamente el consumo de carne y aumentar la ingesta de alimentos de origen vegetal como legumbres, verduras, frutos secos y frutas para promover la salud de los seres humanos y el planeta. Reducir el consumo de carne puede ayudar a conservar la biodiversidad y reducir la pérdida de hábitats, ya que la producción ganadera es una de las principales causas de estos problemas. También aborda la contaminación del agua y de nutrientes y la deforestación asociada a la ganadería.