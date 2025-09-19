Combate cuerpo a cuerpo y juramento de la espada frente al fuego: así es la universidad de verano de Democracia Nacional

Los ultras organizan un fin de semana de formación en Ciudad Real para sus cargos internos y juventudes: "Hay que defenderse por si nos atacan antifascistas". Algo más de cien integrantes "de toda España" de la organización de extrema derecha Democracia Nacional se dan cita entre este viernes 19 de septiembre y el domingo 21 en una localidad de Ciudad Real para abordar tres jornadas de formación interna, de forma privada, en la denominada 'Universidad de verano 2025'. No es una reacción a la influencia de otros grupúsculos de la misma cuerda ..