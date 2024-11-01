Colonos llevan a pastar a sus vacas a las tierras de una familia palestina... a la que amenazan  

Una familia palestina se encontró en su finca con Zvi, un colono que ha establecido su puesto de avanzada "Granja Zvi Bar Yosef" en la zona y que pastorea su ganado en tierras pertenecientes a los agricultores locales. El colono llamó a los soldados y éstos expulsaron a los granjeros de sus tierras con el pretexto de que eran "tierras del Estado". La familia vuelve de nuevo a su parcela y descubre que los colonos hacen pastar a su ganado en los márgenes de la parcela. Un colono amenaza con disparar si no se marchan. Luego llega Zvi...