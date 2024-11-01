Colonos llevan a pastar a sus vacas a las tierras de una familia palestina... a la que amenazan  

Una familia palestina se encontró en su finca con Zvi, un colono que ha establecido su puesto de avanzada "Granja Zvi Bar Yosef" en la zona y que pastorea su ganado en tierras pertenecientes a los agricultores locales. El colono llamó a los soldados y éstos expulsaron a los granjeros de sus tierras con el pretexto de que eran "tierras del Estado". La familia vuelve de nuevo a su parcela y descubre que los colonos hacen pastar a su ganado en los márgenes de la parcela. Un colono amenaza con disparar si no se marchan. Luego llega Zvi...
| etiquetas: palestina , colonos
El 9 de marzo de 2021, cinco miembros de la familia a-Tamimi de Deir Nizam se dirigieron a su tierra, que se encuentra cerca del pueblo vecino, a-Nabi Saleh. Al llegar, un colono llamado Zvi, que estableció el puesto de avanzada "Granja Zvi Bar Yosef" en la zona y que pastorea su ganado en tierras pertenecientes a los agricultores de la zona, se fijó en ellos. El colono llamó a los soldados, y éstos expulsaron a los granjeros de sus tierras y
… » ver todo el comentario
El flujo del espacio tiempo es antisemita y antes del 23O no ocurrió nada.
Gracias por la corrección.
Osease, tengo a mis hijos que se mueren de hambre, que los matan por diversión, que me han echado de la casa de mis padres, y de los padres de mis padres, y encima se van de fiesta en mi puta cara. Que esperan, ¿Que me vaya con ellos?
A ver, a ver. Tampoco nos pasemos.
Ahora va a resultar que Hamas son pacifistas y gente de bien.
en.wikipedia.org/wiki/1948_Palestinian_expulsion_and_flight
Es flipante que todo el mundo se trague sus movidas cuando son tan facilmente demostrables
#4 algunas aclaraciones:
Y esto es lo que quieren las derechas para nosotros, agresivos ultras violentos, evangelistas y fundamentalistas religiosos que nos acosen y expulsen, armas inseguridad , sufrimiento y sangre, precariedad habitacional, sanitaria, educativa,,,