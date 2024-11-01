edición general
Colonos llevan a pastar a sus vacas a las tierras de una familia palestina... a la que amenazan

Colonos llevan a pastar a sus vacas a las tierras de una familia palestina... a la que amenazan  

Una familia palestina se encontró en su finca con Zvi, un colono que ha establecido su puesto de avanzada "Granja Zvi Bar Yosef" en la zona y que pastorea su ganado en tierras pertenecientes a los agricultores locales. El colono llamó a los soldados y éstos expulsaron a los granjeros de sus tierras con el pretexto de que eran "tierras del Estado". La familia vuelve de nuevo a su parcela y descubre que los colonos hacen pastar a su ganado en los márgenes de la parcela. Un colono amenaza con disparar si no se marchan. Luego llega Zvi...

#1 yaerahora
De estos polvos estos lodos.

El 9 de marzo de 2021, cinco miembros de la familia a-Tamimi de Deir Nizam se dirigieron a su tierra, que se encuentra cerca del pueblo vecino, a-Nabi Saleh. Al llegar, un colono llamado Zvi, que estableció el puesto de avanzada "Granja Zvi Bar Yosef" en la zona y que pastorea su ganado en tierras pertenecientes a los agricultores de la zona, se fijó en ellos. El colono llamó a los soldados, y éstos expulsaron a los granjeros de sus tierras y

…   » ver todo el comentario
8
#2 Andreham
#1 Pero cómo vas a sacar cosas de 2021 si todo esto empezó por el ataque de Hamás a Israel el 23 de octubre de 2023?

El flujo del espacio tiempo es antisemita y antes del 23O no ocurrió nada.
27
#5 Free_palestine
#2 totalmente de acuerdo contigo, pero solo una matización, fue el 7 de octubre, no el 23 :hug:
3
#6 Andreham
#5 Shit, ni me he preocupado en mirarlo xD

Gracias por la corrección.
2
#7 yaerahora
#6 Puedes editarlo dentro de los 4 minutos!
0
#12 lameth
#2 A mi es que me flipa una cosa de todo esto: Como cojones se le ocurre a la gente hacer una rave delante de la mayor cárcel del mundo.
Osease, tengo a mis hijos que se mueren de hambre, que los matan por diversión, que me han echado de la casa de mis padres, y de los padres de mis padres, y encima se van de fiesta en mi puta cara. Que esperan, ¿Que me vaya con ellos?
3
#22 MasterChof
#12 y lo llenan de extranjeros de todo el mundo... me juego el cuello a que el gobierno sionista sabía de este ataque y lo preparó todo para incriminar al resto de países.
0
#27 knzio
#22 involucrar en lugar de incriminar, no?
0
#29 AMDK6III
#12 <<A mi es que me flipa una cosa de todo esto: Como cojones se le ocurre a la gente hacer una rave delante de la mayor cárcel del mundo>>

A ver, a ver. Tampoco nos pasemos.
Ahora va a resultar que Hamas son pacifistas y gente de bien.
1
#21 MasterChof
#2 a ver, joder... que hay que explicarlo todo: los colonos-terroristas de forma preventiva, ocuparon con "su" ganado (que habría que ver a quiénes se lo han robado) tierras palestinas. Ellos, que tienen contacto directo con Dios (Yaveh tú cómo son las cosas), les dijo por wapp lo que tenía en mente hacer la resistencia palestina el 7 de octubre, la fecha más importante para la humanidad, el nuevo año 0.
0
#18 yaerahora
#11 x #1 Si, éste es solo un caso entre infinidad de ellos.
1
#28 Sacronte
#1 A el "señor" Zvi ese habria que reventarle la cara a puñetazos hasta que no se le reconociera y hacerle plantar 2400 almendros a latigazos, luego abandonarlo en el desierto. Disculpad por la brutalidad pero esta escoria sionista no se merece otra cosa que sufrimiento, con la mitad del que han inflingido lo mismo ya aprendian algo.
0
#4 Free_palestine
No, esto no comenzó el 7 de octubre, ha sido así durante los últimos 80 años, luego se sorprenden de que haya antisemitismo :palm:
9
#9 Asimismov
#4 no se sorprenden, lo saben y lo han manejado perfectamente hasta 2024, que se les rompieron las costuras a Israel.
2
#14 bestiapeluda
#4 Los colonos no son semitas. Ser parte de una religión no te da características genéticas ni culturales. Eso de que los judíos son semitas es parte de su cosmología religiosa, pero no es cierto en general.

Es flipante que todo el mundo se trague sus movidas cuando son tan facilmente demostrables
3
#15 rafaLin
#14 Los palestinos son semitas, los invasores son ashkenazis antisemitas.
1
#23 Gurripander
#15 Menos mal que se les va viendo el plumero... Es acojonante la cara dura que manejan, cuando hablan de antisemitismo...
2
#14 MasterChof
#14 así es. Los judíos ni son un pueblo ni una raza, como no lo son los cristianos ni los musulmanes.
#4 algunas aclaraciones:  media
1
#3 CerdoJusticiero
El mundo sería un lugar mucho más maravilloso si hubiera una bala en la columna vertebral de cada colono israelí y de cada soldado de las IDF.
7
#8 pirat
Es que son encantadores.
Y esto es lo que quieren las derechas para nosotros, agresivos ultras violentos, evangelistas y fundamentalistas religiosos que nos acosen y expulsen, armas inseguridad , sufrimiento y sangre, precariedad habitacional, sanitaria, educativa,,,
4
#10 Lusco2
#8 No te olvides de la sumisión y agradecimiento al patrón, nadie te golpea por gusto, tú los has obligado y es por tu bien
2
#13 XtrMnIO
No son colonos, son terroristas, llamemos a esos seres como lo que son.
3
#20 sieteymedio
#13 Tampoco. Son invasores. O ladrones.
1
#17 Derko_89
Un barbudo amenazando a civiles con una ametralladora. No se podría definir mejor a un terrorista.
2
#25 Gurripander
#17 Llamar colonos, a éstos canallas, es todo un eufemismo...
0
#16 traviesvs_maximvs
Paramilitares. Son paramilitares y como tal deben ser tratados.
1
#19 melocotoneroh
Un relajado pastor guiando a sus vacas... con un fusil de asalto
1
#24 Ludovicio
Los inocentes civiles Israelíes.
0

