Colonos israelíes participan en un safari para observar a detenidos palestinos mientras son humillados

El jefe del Servicio Penitenciario de Israel (IPS) invitó a un grupo de colonos a un «safari» para ver a detenidos palestinos humillados, tirados en el suelo y esposados, en medio de un aumento de ataques a detenidos y de informes de torturas. Según un informe publicado por el sitio de noticias israelí Shomrim, colonos israelíes del asentamiento ilegal de Har Homa en la Jerusalén ocupada visitaron una de las prisiones más seguras de Israel.