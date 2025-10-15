Colombiano fue condenado a cadena perpetua en Chile: acuchilló 40 veces a su víctima en la habitación de un motel

Londoño Astaiza y Márquez Arismendi coincidieron en varios locales nocturnos de la capital magallánica. Después ambos se dirigieron a un motel situado en calle Armando Sanhueza, donde ocurrió el crimen. Según lo relatado en la sentencia, el agresor simuló mantener un interés sentimental con la víctima para ejecutar su plan. La sentencia se dictó luego de que el tribunal validó los argumentos presentados por la Fiscalía, en los que se establecieron que el crimen se trató de un acto de odio motivado por la orientación sexual de la víctima.