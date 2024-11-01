Colombia retira a su embajador en Estados Unidos tras los señalamientos de Trump contra Gustavo Petro

El Gobierno de Colombia anunció este lunes la llamada a consultas del embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña, tras las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó a su homólogo Gustavo Petro como “un líder del narcotráfico” y ordenó suspender la ayuda económica al país sudamericano. La ministra de Exteriores, Rosa Villavicencio, informó en un comunicado que el diplomático “ya se encuentra en Bogotá” y añadió que el Ejecutivo colombiano “anunciará nuevas decisiones en las próximas horas”.