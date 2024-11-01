«Colocad el material en los pozos»: Documentos apuntan a la guerra biológica del ejército israelí en 1948 [ENG]

El 1 de abril de 1948, David Ben-Gurión escribió en su diario sobre «el desarrollo de la ciencia y la aceleración de su aplicación en la guerra». Poco después, escribió sobre «materiales biológicos» que se habían adquirido por 2.000 $. Solo ahora, 74 años después, ha salido a la luz la relación entre las dos anotaciones. Durante décadas circularon rumores y testimonios sobre tropas judías enviadas a envenenar los pozos de las aldeas árabes. Ahora, unos investigadores han localizado documentación oficial de la operación «Cast Thy Bread».