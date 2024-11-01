edición general
10 meneos
8 clics
Collboni, sobre la prohibición de compra especulativa de vivienda: “Hay fondos que se irán de Barcelona. Pues adiós”

Collboni, sobre la prohibición de compra especulativa de vivienda: “Hay fondos que se irán de Barcelona. Pues adiós”

El alcalde se ha definido como un “defensor de la regulación del mercado siempre que sea con sentido” en un encuentro organizado por el Col·legi de Periodistes

| etiquetas: «especulación» «intervencionismo» , «usura»
9 1 0 K 92 politica
sin comentarios
9 1 0 K 92 politica

menéame