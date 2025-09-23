edición general
Collado Jermoso registra la mayor nevada en el mes de septiembre en casi tres décadas

Los Picos de Europa recibieron la llegada del otoño este 22 de septiembre como si de invierno se tratase, es decir, con una nevada histórica para las fechas en las que nos encontramos.

