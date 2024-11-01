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Colección de modelos poliédricos de Max Brückner (1900) [Eng]

Colección de modelos poliédricos de Max Brückner (1900) [Eng]  

Max Brückner (1860-1934) fue un geómetra alemán, conocido por su colección de poliedros estrellados y uniformes, que documentó en su libro de 1900, Vielecke und Vielflache: Theorie und Geschichte (Polígonos y poliedros: teoría e historia). En este influyente estudio se incluyó un compuesto de tres octaedros, inmortalizado por la estampa de M. C. Escher de 1948, Estrellas , que representa la figura flotando en el espacio como una jaula con dos camaleones en su interior.

| etiquetas: poliedros , max brückner , galería , geometría
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