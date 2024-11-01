El colapso de TS Vertex es internacional y en España afecta al menos a 10.000 usuarios de su canal de Telegram

El volumen del caso de la estafa piramidal alcanza como mínimo a los 10.060 miembros de la "Comunidad España" de Telegram, canal que se ha convertido en un quiero y no puedo de los "inversores" que se han quedado sin respuestas ni acceso a la app, mientras se constata su dimensión internacional con foros de afectados y la página web especializada decripto.org, que ayer titulaba "TS Vertex, colapsado: Bloqueado el esquema Ponzi disfrazado de pagos fintech".