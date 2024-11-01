Colaboración público-privada (JRMora)

Las empresas y políticos que se reparten lo público son como las garrapatas. No matan directamente, pero pueden transmitir enfermedades que sí pueden ser mortales si no se tratan a tiempo, ya que una infección puede provocar daños permanentes en órganos vitales. Eso de la "colaboración público-privada", que tanto gusta a Ayuso, es el subterfugio preferido de los cínicos de la "libertad". Esta podredumbre es solo una más de las muchas que nos regala su sacrosanto capitalismo.