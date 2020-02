Las Cofradías asumen que el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía podrían suspender la Semana Santa por...

...el coronavirus. /// En declaraciones a ElPlural.com, cofrades de Andalucía han reconocido que las administraciones públicas podrían suspender la Semana Santa de 2020. Aunque insisten en que "no es un tema que esté encima de la mesa" y que "no hay temor entre los cofrades", asumen con pesar que, llegado el caso, no quedaría más remedio que aceptar las decisiones que el Ministerio de Sanidad y la consejería de Salud de la Junta de Andalucía adoptasen al respecto.