El código abierto está siendo atacado por el "slop" de la IA y GitHub lo está empeorando [eng]

Daniel Stenberg (curl) dijo que el proyecto está siendo "efectivamente atacado por DDoS" por informes de errores generados por IA. Alrededor del 20% de las entregas en 2025 fueron basura de IA. En un momento, el volumen se disparó a 8 veces la tasa habitual. Ahora está considerando si cerrar su programa de recompensas por errores por completo. Los mantenedores de OCaml rechazaron un PR generado por IA de 13,000 líneas. Su razonamiento: revisar el código de IA es más agotador que el código humano
Como maintainer de un proyecto muy popular tengo que lidiar con esto a diario y creo que va a ir a peor. Pull requests y issues generadas por LLM. Miles de líneas de código imposible de revisar.
El objetivo detrás del marketing de la IA es que sea la propia IA la que haga el review. Pero a día de hoy es una locura hacer eso.
A nosotros ya nos han llegado un par de emails de analisis estáticos pero empeorados por la IA que en realidad no nos afectaban o no podían ser explotados, pero nuestras buenas horas perdidas no nos las recupera nadie. Por como estaban, creemos que era el "proyecto" de estudiantes de universidad.