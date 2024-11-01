El código abierto está siendo atacado por el "slop" de la IA y GitHub lo está empeorando [eng]

Daniel Stenberg (curl) dijo que el proyecto está siendo "efectivamente atacado por DDoS" por informes de errores generados por IA. Alrededor del 20% de las entregas en 2025 fueron basura de IA. En un momento, el volumen se disparó a 8 veces la tasa habitual. Ahora está considerando si cerrar su programa de recompensas por errores por completo. Los mantenedores de OCaml rechazaron un PR generado por IA de 13,000 líneas. Su razonamiento: revisar el código de IA es más agotador que el código humano