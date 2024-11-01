Codex Seraphinianus: el universo simbólico de Luigi Serafini  

El Codex Seraphinianus es una enciclopedia ilustrada que nos acerca a un extraordinario mundo desconocido. Fue escrita entre 1976 y 1978 en un lenguaje inventado por su propio autor, Luigi Serafini. Durante casi 30 meses (de los 27 a los 30 años) estuvo prácticamente encerrado en su habitación, dibujando el Codex Seraphinianus. La obra acabó por estructurarse en once capítulos y dos secciones, realizando un registro de todos los elementos que configuran ese mundo. Pasando por minerales, partículas elementales, bacterias, plantas, animales,