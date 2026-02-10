·
Cocineros de Cádiz y Málaga se unen para dar de comer en Ronda a más de 600 personas desalojadas por los temporales
El equipo de hosteleros activó el grupo de WhatsApp que crearon para repartir comida en la pandemia y elaboran desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para 650 personas al día
etiquetas
:
cocineros
comer
desalojados
actualidad
5 comentarios
actualidad
#1
frankye
Toda la gente de Cádiz vamos a salir adelante, toda.
#5
sotillo
#1
Con la cantidad de energía gratuita que están produciendo los pantanos donaciones de las eléctricas no creo que falten, ojo con los de Vox que se han especializado y trincar también este dinero
#2
Pacofrutos
El "listo" de Daniel García no está, verdad?
www.meneame.net/search?q=Dani+García+chef&w=links&p=&s=&a
#4
frankye
#2
Ni esta , ni se le espera.
#3
frankye
Toda
