Cocineros de Cádiz y Málaga se unen para dar de comer en Ronda a más de 600 personas desalojadas por los temporales

El equipo de hosteleros activó el grupo de WhatsApp que crearon para repartir comida en la pandemia y elaboran desayunos, almuerzos, meriendas y cenas para 650 personas al día

frankye #1 frankye
Toda la gente de Cádiz vamos a salir adelante, toda.
sotillo #5 sotillo
#1 Con la cantidad de energía gratuita que están produciendo los pantanos donaciones de las eléctricas no creo que falten, ojo con los de Vox que se han especializado y trincar también este dinero
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
El "listo" de Daniel García no está, verdad?
www.meneame.net/search?q=Dani+García+chef&w=links&p=&s=&a
frankye #4 frankye
#2 Ni esta , ni se le espera.
frankye #3 frankye *
Toda
