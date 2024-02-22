·
3
meneos
21
clics
El cocido madrileño, Bien de Interés Cultural
La otra versión sitúa el origen del cocido en la olla podrida que Cervantes relató en boca de su protagonista en su universal obra literaria Don Quijote de la Mancha
|
etiquetas
:
cocido
,
corral
,
restaurantes
2
1
0
K
22
ocio
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
0
K
22
ocio
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
Los mejores cocidos madrileños, los de Madrid.
5
K
72
#2
tomeu
#1
Y también las mejores playas
0
K
16
#5
alfema
#1
pues hace poco teníamos que
El mejor cocido madrileño se come en Asturias
2
K
32
#6
Sinfonico
#5
Asturias o trabajas?
0
K
13
#11
alcama
#5
Y la mejor paella del mundo está en un restaurante madrileño
El primer premio que ganó el restaurante El Madrileño de Guadarrama en 2021 constaba de 2500 euros. Además, de la condecoración de los chefs de Óscar de la Fuente y Javier Hernández como los autores de la mejor receta del mundo de paella valenciana.
theobjective.com/gastronomia/2024-02-22/paella-valenciana-madrid-resta
0
K
6
#7
SeñorPresunciones
#1
Hombre, eso supongo que sí, ¿No?
1
K
24
#8
Pertinax
*
#7
Supongo. Ni idea. Yo tiraba de meme.
1
K
24
#9
SeñorPresunciones
#8
1
K
24
#3
Cuñado
¿Se refiren a MAR?
2
K
36
#4
Sinfonico
#3
Acaso no lo ves en la foto de la noticia?
1
K
22
#10
La_fruta_de_ayuso
Los mejores pedos los de madrit
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
