Los coches enchufables baten récord en España y ya superan el 21% del mercado: más de 172.000 matriculaciones en 2025

Los coches enchufables siguen ganando terreno en España y han firmado un septiembre histórico. Entre eléctricos puros e híbridos enchufables se alcanzaron 22.205 matriculaciones, un 102,7% más que hace un año, lo que equivale al 21,3% del mercado total. En lo que va de 2025, el sector suma 172.376 unidades vendidas, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. En otras palabras, los vehículos con enchufe ya representan uno de cada seis coches nuevos en el país.

6 comentarios
elTieso #3 elTieso
Yo juraría que hoy he leído una noticia donde decía que las ventas de VE se desploman. :shit:
Falk #5 Falk
#3 en EEUU no?
alcama #1 alcama
Otra cosa no, pero con el PSOE en el Gobierno, los enchufes todos los que quieras
Falk #6 Falk
Es lógico pensar que vayan aumentando.

Comprar un vehículo de combustión sin saber si vas a poder entrar en ninguna ciudad en unos años pues dime tú

Eso y la mejora de autonomía y caída de los precios.
RegiVengalil #2 RegiVengalil *
A 10 años de la prohibición confirmada esta semana por el gobierno Repsol y francés en 2035 estamos aquí con un 80% de vehículos fosiles.

Nadie al mando, todo en orden xD
AntiTankie #4 AntiTankie
#2 estoy seguro que no sera en 2035
