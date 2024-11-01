Los coches enchufables baten récord en España y ya superan el 21% del mercado: más de 172.000 matriculaciones en 2025

Los coches enchufables siguen ganando terreno en España y han firmado un septiembre histórico. Entre eléctricos puros e híbridos enchufables se alcanzaron 22.205 matriculaciones, un 102,7% más que hace un año, lo que equivale al 21,3% del mercado total. En lo que va de 2025, el sector suma 172.376 unidades vendidas, casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. En otras palabras, los vehículos con enchufe ya representan uno de cada seis coches nuevos en el país.