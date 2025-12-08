Los coches eléctricos logran su mejor mes de la historia en China con casi 900.000 unidades en noviembre

Resumen datos noviembre . Ventas totales de coches: 2.225.000 unidades. Ventas totales de vehículos de nueva energía (NEV): 1.321.000 unidades. Crecimiento interanual de NEV: 4,2%. Ventas de coches eléctricos a batería (BEV): 827.000 unidades (+9.2%). Cuota de mercado de BEV: 37,1%. Ventas de híbridos enchufables (PHEV) + extensor de autonomía: 494.000 unidades (-3.52%). Cuota de mercado de PHEV + extensor: 19%. Ventas solo de PHEV: 378.000 unidades (-2.8%). Cuota de mercado de PHEV: 16,9%. Cuota total de vehículos enchufables: 61,3%.
| etiquetas: movilidad eléctrica , china , coches eléctricos
China esta liderando una auténtica revolución mundial en movilidad eléctrica y a un ritmo difícilmente concebible en occidente. Por mi parte tengo la extraña y temerosa sensación que Europa ha perdido definitivamente el liderazgo mundial en la tecnología de la fabricación de automóviles y que probablemente acabe con algunas marcas con más de 100… » ver todo el comentario
Y casi un 10% de reducción del transporte por carretera: www.nature.com/articles/s44333-025-00044-6 que si se incluye el transporte con vehículo particular la cifra es mayor ya hay ciudades que están restringiendo el acceso a coches eléctricos por número de matrículas.
China está vendiendo coches eléctricos con un mercado interno peor que el resto del mundo, hostil como pocos al coche particular. Otra cosa es lo más complicado que es comprar un coche a combustión, admitido sólo en las zonas que tenían menos motorización.