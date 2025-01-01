Los coches baratos de Tesla estrenan versiones con una autonomía todavía mayor

No ha sido la propia marca de Elon Musk quien las ha sacado a la luz, si no el Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) de China. Empezando por el Tesla Model 3, se trata de la versión de mayor alcance de la historia del modelo. Utiliza también la batería más capaz de su historia, una pila NMC suministrada por LG que tiene una capacidad de 78,4 kWh y que pesa 448 kilos. Tiene una densidad energética de 175 Wh/kg y anticipa una autonomía de entre 800 y 830 kilómetros, eso sí, según el estándar CLTC, que no es precisamente preciso.