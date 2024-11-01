edición general
El coche eléctrico más rápido del mundo tiene nombre y apellidos: se llama Yangwang U9, es de BYD y coge 472 km/h

472,41 km/h. Es la velocidad máxima alcanzada por el Yangwang U9, el superdeportivo eléctrico de la firma de lujo de BYD. La compañía ha confirmado que, el pasado 8 de agosto de 2025, su coche eléctrico alcanzó los mencionados 472,41 km/h en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg (Alemania). Hasta ahora, el récord lo ostentaba el Aspark Owl SP600, un coche japonés que había alcanzado 438,7 km/h. Es decir, el Yangwang U9 lo ha barrido del mapa. Antes, el Rimac Nevera, que hasta hace poco era el coche eléctrico más avanzado...

Harkon #1 Harkon
3000 caballos de potencia... mother of my fucking god.
sotillo #5 sotillo
#1 Tonterías de millonarios, por mi como si salen ardiendo y no se pueden abrir las puertas
yoma #2 yoma
Pedazo de multa como le pillen a esa velocidad :troll:
Harkon #3 Harkon
#2 Te quitan el carnet para 100 años xD
johel #6 johel *
"coge" 472km :palm:
FueraSionistasdeMeneame #7 FueraSionistasdeMeneame *
Le gano con el Suzuki Escudo en GT2 poniéndolo a 2 ruedas
#9 guillersk
Y luego a meter la batería en la nevera....
borre #8 borre
¿Qué gastaría de batería a esa velocidad? Curiosidad.
Aokromes #10 Aokromes
#8 mi pregunta es, cuantos kilometros duran sus ruedas a esa velocidad?
donsoul #11 donsoul
#8 Teniendo en cuenta que un Bugatti Veyron, a 400 km/h, se bebe 100 litros en 12 minutos, lo mismo no pasa de 472 km/h porque al llegar a esa velocidad se quedó sin batería.
