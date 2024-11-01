El coche eléctrico más rápido del mundo tiene nombre y apellidos: se llama Yangwang U9, es de BYD y coge 472 km/h  

472,41 km/h. Es la velocidad máxima alcanzada por el Yangwang U9, el superdeportivo eléctrico de la firma de lujo de BYD. La compañía ha confirmado que, el pasado 8 de agosto de 2025, su coche eléctrico alcanzó los mencionados 472,41 km/h en la pista de pruebas ATP Automotive Testing Papenburg (Alemania). Hasta ahora, el récord lo ostentaba el Aspark Owl SP600, un coche japonés que había alcanzado 438,7 km/h. Es decir, el Yangwang U9 lo ha barrido del mapa. Antes, el Rimac Nevera, que hasta hace poco era el coche eléctrico más avanzado...