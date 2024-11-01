El coche de Audi con un consumo récord y que fue un fracaso comercial

Cuando Audi empezó con el proyecto del A2 tenía un objetivo principal: lograr que el consumo no superase los 3 l/100 km. El resultado fue un pequeño monovolumen de 3,82 metros de longitud diseñado para conseguir, además de un interior amplio, ese consumo muy bajo. Y lo logró: el A2, con uno de sus tres motores, conseguía un consumo homologado de solo 3,0 l/100 km.
Tu si quieres puedes comprarte un Tata, son baratos y prácticos.
Pero vamos, lo que se mueve por nuestras calles demuestra que no es lo común.
Un alto porcentaje de la población compra vehículos que solo sirven para compensar algún problema de autoestima.
Es evidente que no es el Audi Coupe que era una maravilla (A mi gusto) pero buen coche.
Por contra, el clase A de la época era una cafetera
#5 Lo que para mi hace feo a este coche es precisamente la terminación por atrás. Mucho mas bonita en un C3 o en clase A
Para el que no lo sepa:
www.motorpasion.com/mercedes/mercedes-clase-a-prueba-del-alce
Sin duda unos de los coches más feos de Audi, pero como dice la noticia, más aerodinámicos.
La verdad es que como coche de A a B era ideal y un futuro youngtimer muy interesante.
Estéticamente me gusta. Aunque claro soy fan de la multipla 1 generación...
Como un A3 de entonces, el BMW E90 , o el Porsche 911 993
Y el chasis de aluminio no te lo repara cualquiera en caso de colisión