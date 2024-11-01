El coche de Audi con un consumo récord y que fue un fracaso comercial

Cuando Audi empezó con el proyecto del A2 tenía un objetivo principal: lograr que el consumo no superase los 3 l/100 km. El resultado fue un pequeño monovolumen de 3,82 metros de longitud diseñado para conseguir, además de un interior amplio, ese consumo muy bajo. Y lo logró: el A2, con uno de sus tres motores, conseguía un consumo homologado de solo 3,0 l/100 km.