edición general
15 meneos
131 clics
El coche de Audi con un consumo récord y que fue un fracaso comercial

El coche de Audi con un consumo récord y que fue un fracaso comercial

Cuando Audi empezó con el proyecto del A2 tenía un objetivo principal: lograr que el consumo no superase los 3 l/100 km. El resultado fue un pequeño monovolumen de 3,82 metros de longitud diseñado para conseguir, además de un interior amplio, ese consumo muy bajo. Y lo logró: el A2, con uno de sus tres motores, conseguía un consumo homologado de solo 3,0 l/100 km.

| etiquetas: automoción , consumo , audi
15 0 0 K 182 tecnología
28 comentarios
15 0 0 K 182 tecnología
Ludovicio #15 Ludovicio
#3 Así nos va. Compramos vehículos bonitos en lugar de prácticos.
3 K 34
#16 yarkyark
#15 No se tu, pero yo compro coches prácticos y que no me desagraden estéticamente.

Tu si quieres puedes comprarte un Tata, son baratos y prácticos.
0 K 11
Ludovicio #27 Ludovicio
#16 Yo procuro comprar herramientas solo por motivos técnicos. Y un coche es una herramienta.
Pero vamos, lo que se mueve por nuestras calles demuestra que no es lo común.

Un alto porcentaje de la población compra vehículos que solo sirven para compensar algún problema de autoestima.
0 K 12
Macnulti_reencarnado #28 Macnulti_reencarnado
#27 que vida más triste debes tener.
0 K 9
kit #22 kit
#21 Eso es, y elegante! Jaja
0 K 9
D303 #6 D303 *
En aquella época mi empresa tenía contrato con el grupo Volkswagen y me toco ir a bastantes concesionarios a instalar software y pude ver y probar el A2 era una gran coche, feo pero muy bueno.
Es evidente que no es el Audi Coupe que era una maravilla (A mi gusto) pero buen coche.  media
1 K 18
cosmonauta #1 cosmonauta
Ligereza. Ese es el secreto.
1 K 16
#2 EISev
#1 eso y aerodinámica
3 K 36
#3 yarkyark
#2 Y que era el coche mas feo que ha diseñado Audi en su vida.
1 K 20
cosmonauta #4 cosmonauta *
#3 Yo siempre lo he encontrado muy elegante.

Por contra, el clase A de la época era una cafetera
0 K 12
#7 yarkyark *
#4 El clase A si era chulo.

#5 Lo que para mi hace feo a este coche es precisamente la terminación por atrás. Mucho mas bonita en un C3 o en clase A  media
1 K 20
cosmonauta #8 cosmonauta *
#7 El de la prueba del alce???

:troll: :troll: :troll:
1 K 23
plutanasio #10 plutanasio
#7 el clase A tenía unos plásticos en el salpicadero cutrísimos y que crujían una barbaridad. En el A2 nunca he montado.
0 K 11
kit #17 kit *
#3 Feo, fuerte y formal.
0 K 9
Gnomo #12 Gnomo
#2 salió hace mucho por aquí pero interesante así que te voto positivo.
Sin duda unos de los coches más feos de Audi, pero como dice la noticia, más aerodinámicos.
1 K 18
#14 EISev
#12 a mí me gusta esa forma de coche, como el Colt, el Jazz, etc
1 K 15
#18 yarkyark
#14 A mi también me gustan los coches de ese estilo, pero el A2 parece que lo acabaron por atrás cortándolo con un hacha.
0 K 11
#23 EISev
#18 es aerodinámica, efecto Kamm. El Prius segunda generación lo tiene parecido
0 K 12
Gnomo #24 Gnomo
#14 A mí me parece un huevo y lo odiaba hasta que leí un árticulo sobre él, y aunque me siguiese pareciendo feo, pasó a parecerme un coche a nivel aerodinámico e innovador muy interesante.
0 K 9
jonolulu #13 jonolulu
#2 Y un tricilíndrico, que por aquellas era una rareza enorme
0 K 15
berkut #25 berkut
#1 Sobre todo de ego.
0 K 10
matacalvos #9 matacalvos
Lo que viene en el artículo. Chasis aluminio, coeficiente muy bueno, poco rueda para poca rodadura, gasofa de tres cilindros o tdi 1.4 diésel...

La verdad es que como coche de A a B era ideal y un futuro youngtimer muy interesante.

Estéticamente me gusta. Aunque claro soy fan de la multipla 1 generación...
1 K 16
#19 Leon_Bocanegra
#9 este?  media
0 K 9
jonolulu #20 jonolulu
#9 Ríete pero el Multipla contraintuitivamente era más arodinámico de lo que se piensa. Cx 0.31

Como un A3 de entonces, el BMW E90 , o el Porsche 911 993
0 K 15
#26 EISev
#9 a mi me gusta pero ya tengo mi primer coche (comprado hace más de veinte años) como candidato a youngtimer

Y el chasis de aluminio no te lo repara cualquiera en caso de colisión
0 K 12
Uge1966 #5 Uge1966
Pues se parece a mi Citröen C3 :-> :->
0 K 10

menéame