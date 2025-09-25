Qué es la cocaína rosa o tusi, la peligrosa droga de diseño incautada al sacerdote de Toledo

El sacerdote de Toledo detenido por tráfico de drogas por la Policía Nacional en Torremolinos (Málaga), tras ser sorprendido con una decena de papelinas con diversas sustancias estupefacientes, ha quedado en libertad provisional. En su poder le intervinieron varias pequeñas cantidades de droga —en concreto cocaína rosa, también llamada tusi— que en su totalidad superaban la cantidad considerada para autoconsumo y el detenido está investigado por la presunta comisión de un delito salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud.