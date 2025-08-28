edición general
Coca-Cola y la sombra de los océanos: el plástico que amenaza con devorar la vida

Según auditorías internacionales, Coca-Cola es responsable del 11% de todos los envases plásticos con marca identificable que contaminan el medio ambiente. La magnitud de su producción resulta escalofriante: en 2023, generó suficiente plástico para rodear la Tierra más de cien veces. Y la proyección a 2030 es aún más sombría: más de 4.130 millones de kilos anuales, un 40% más que en 2018.

En los supermercados hay muchísimo producto embasado en plástico. Un 11% para Coca Cola (aunque incluya todos sus productos) me parece una barbaridad. Es 1 de cada 9.

Edit. Matiza que son plásticos con marca identificable tras ser tiradas y llegar al medio ambiente. Igual es otra campaña de marketing. Hasta en el mar siguen haciendo publicidad.
#1 es más fácil, otros son genéricos y llevan el plástico sin mucho logotipo o con una forma anodina, que es más barato. Por ejemplo la mayoría de PET de agua embotellada te tienes que fijar mucho para saber de qué marca es salvo excepciones como Perrier o Solan de Cabras que tienen color/forma patentados. Una vez se deshace la etiqueta de papel muchos no son tan fáciles de identificar
