Coca-Cola y la sombra de los océanos: el plástico que amenaza con devorar la vida

Según auditorías internacionales, Coca-Cola es responsable del 11% de todos los envases plásticos con marca identificable que contaminan el medio ambiente. La magnitud de su producción resulta escalofriante: en 2023, generó suficiente plástico para rodear la Tierra más de cien veces. Y la proyección a 2030 es aún más sombría: más de 4.130 millones de kilos anuales, un 40% más que en 2018.