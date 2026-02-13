La CNMC da una semana a Red Eléctrica para publicar la capacidad disponible en su red

El operador del sistema eléctrico debía haber publicado esa información el 2 de febrero, pero solicitó tres meses de prórroga ante las diferencias con las distribuidoras. El organismo regulador ha rechazado esa prórroga porque cree que en tres meses no se lograría ni una cosa, ni la otra. Una semana. Ese es el plazo que tiene Red Eléctrica --el gestor de las líneas de alta tensión de España-- para detallar qué nudos de la red eléctrica tienen capacidad para conectar a nuevos consumidores.
| etiquetas: cnmc , ree , regulación , redes , capacidad
El problema está en lo que se denomina "nudos frontera transporte-distribución", que son los puntos físicos de interconexión entre la red de alta tensión (gestionada por el operador del sistema) y las redes de media y baja tensión (gestionadas por empresas distribuidoras). Es decir, donde la energía deja de ser transportada a grandes distancias y comienza a distribuirse a los consumidores finales.
