La CNMC da una semana a Red Eléctrica para publicar la capacidad disponible en su red

El operador del sistema eléctrico debía haber publicado esa información el 2 de febrero, pero solicitó tres meses de prórroga ante las diferencias con las distribuidoras. El organismo regulador ha rechazado esa prórroga porque cree que en tres meses no se lograría ni una cosa, ni la otra. Una semana. Ese es el plazo que tiene Red Eléctrica --el gestor de las líneas de alta tensión de España-- para detallar qué nudos de la red eléctrica tienen capacidad para conectar a nuevos consumidores.