edición general
8 meneos
9 clics
La CNMC da una semana a Red Eléctrica para publicar la capacidad disponible en su red

La CNMC da una semana a Red Eléctrica para publicar la capacidad disponible en su red

El operador del sistema eléctrico debía haber publicado esa información el 2 de febrero, pero solicitó tres meses de prórroga ante las diferencias con las distribuidoras. El organismo regulador ha rechazado esa prórroga porque cree que en tres meses no se lograría ni una cosa, ni la otra. Una semana. Ese es el plazo que tiene Red Eléctrica --el gestor de las líneas de alta tensión de España-- para detallar qué nudos de la red eléctrica tienen capacidad para conectar a nuevos consumidores.

| etiquetas: cnmc , ree , regulación , redes , capacidad
6 2 0 K 83 actualidad
3 comentarios
6 2 0 K 83 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Que REE no sepa ni la capacidad disponible de su red es de traca

El problema está en lo que se denomina "nudos frontera transporte-distribución", que son los puntos físicos de interconexión entre la red de alta tensión (gestionada por el operador del sistema) y las redes de media y baja tensión (gestionadas por empresas distribuidoras). Es decir, donde la energía deja de ser transportada a grandes distancias y comienza a distribuirse a los consumidores finales.

Y el problema es…   » ver todo el comentario
2 K 30
#2 El_dinero_no_es_de_nadie
"Una vez efectuada esta primera publicación, se deberán publicar los mapas de capacidad mensualmente de acuerdo con lo regulado en la Resolución de 1 de diciembre de 2025. En cada publicación mensual se deberá advertir expresamente de que existe un porcentaje de nudos sin acuerdo. También se deberá señalar que los valores podrían variar de forma significativa debido tanto al progreso en la definición de los valores de referencia, como a la normativa aplicable sobre huecos de tensión, especialmente relevante para demandas conectadas mediante electrónica de potencia"
1 K 19
elTieso #3 elTieso
¿O se enfadan y no respiran? Venga ya, menudo control de las eléctricas.
0 K 11

menéame