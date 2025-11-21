edición general
5 meneos
11 clics
La CNMC avisa de llamadas falsas que suplantan su identidad para reclamar pagos de la luz fraudulentos

La CNMC avisa de llamadas falsas que suplantan su identidad para reclamar pagos de la luz fraudulentos

La Comisión destaca que se trata de una práctica común en ciberestafas conocida como spoofing. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha alertado este viernes de una campaña de llamadas fraudulentas en la que personas desconocidas se hacen pasar por el organismo para reclamar supuestas deudas en la factura de la luz. Según ha detallado esta comisión a través de un comunicado en su página web, "en las últimas horas hemos detectado una campaña de spoofing telefónico". La CNMC, presidida por Cani Fernández, detalla que.......

| etiquetas: cnmc , aviso , llamadas , falsas , pagos , recibos luz , fraudulentos
4 1 0 K 56 actualidad
1 comentarios
4 1 0 K 56 actualidad
Dragstat #1 Dragstat
Hoy en día no sé quién puede tomarse en serio cualquier llamada o SMS de números que no se tienen en la propia agenda. Lo raro es no bloquearlos directamente al segundo intento.
0 K 20

menéame