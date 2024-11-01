Cloudflare libera VibeSDK: una plataforma de “vibe-coding” de código abierto para generar, desplegar y escalar apps con lenguaje natural

Cloudflare ha publicado VibeSDK, un proyecto abierto que permite a cualquiera montar su propia plataforma de desarrollo con IA al estilo de Replit o Cursor, pero ejecutada en su propia cuenta y desplegable con un clic sobre la infraestructura global de la compañía. La propuesta: que un usuario describa en lenguaje natural lo que quiere y que un agente de IA genere el código, ejecute una vista previa en un entorno aislado y despliegue la aplicación automáticamente en la red de Cloudflare.