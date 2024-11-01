edición general
Cloudflare frena ataques DDoS récord de hasta 11,5 Tbps en las últimas semanas

Cloudflare ha informado de que en las últimas semanas sus sistemas de defensa han trabajado “a contrarreloj” para mitigar cientos de ataques DDoS hipervolumétricos, algunos de ellos de magnitudes sin precedentes. Según la compañía, el mayor alcanzó picos de 5,1 mil millones de paquetes por segundo (Bpps) y 11,5 terabits por segundo (Tbps). El ataque más potente fue identificado como una inundación UDP (UDP flood), inicialmente atribuido a tráfico procedente de Google Cloud,...

Torrezzno #3 Torrezzno
Tienen que tener buenas máquinas detrás de sus load-balancers
0 K 12
YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
Sí sí, pero los bloqueos de Laliga no los puede frenar :troll:
0 K 11
alpoza #2 alpoza
#1 Es la siguiente estrategia de Tebas cuando la justicia tumbe los bloqueos
0 K 13
#4 ombresaco
#1 por culpa de esos bloqueos, sube la media fuera de los partidos ;)
0 K 11
reivaj01 #5 reivaj01
#1 Los de la liga son ataques buenos.
0 K 13

