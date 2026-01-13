Los Clinton se niegan a declarar en el caso Epstein y se arriesgan a estar en desacato

Bill y Hillary Clinton se negaron el martes a declarar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre Jeffrey Epstein, intensificando una batalla de meses con su líder republicanos, el representante James Comer de Kentucky, quien rápidamente dijo que tomaría medidas para acusarlos de desacato al Congreso.
Si yo le pregunto algo a mi hija menor (ayer noche a que hora dejaste el movil) y se niega a decirme la hora ... ¿ se acostó a las 23:30 como tenemos pactado, como marca la "ley de la casa"? ¿ O se acostó antes o después ?
Como no me quiere contestar, es inocente, se fue a la cama a las 23:30.
Si sospecho de que webs ha visitado mi hija con su móvil,… » ver todo el comentario