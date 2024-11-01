Las claves del programa de cannabis medicinal de España: aceites sí, cogollos no

Han sido años de proceso, pero España se ha unido finalmente este martes a la (creciente, son cerca de 40 ya) lista de países europeos y del mundo que cuenta con un programa de cannabis medicinal en su sistema sanitario. El Consejo de Ministros aprobó este martes regular ciertos usos médicos para el cannabis en lo que será un programa limitado en su origen y los usos previstos, que se contempla como último recurso para los pacientes y apenas introduce el consumo de aceites de cannabis como novedad, sin cogollos ni autocultivo. Al menos, valoran