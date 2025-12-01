edición general
1 meneos
10 clics

Claves de la peste porcina: demasiados jabalíes sueltos, un virus muy contagioso y la posible pista del bocata

Tras tres décadas, ha vuelto a España el temido virus, que no se transmite a humanos: se pueden consumir productos del cerdo, incluso embutidos

| etiquetas: gripe porcina , virus , pandemia , enfermedades
1 0 0 K 7 ciencia
sin comentarios
1 0 0 K 7 ciencia

menéame