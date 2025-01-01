Clausuran un restaurante en Formentera que operaba ilegalmente como discoteca en pleno parque natural

El Consell Insular de Formentera ha ordenado el cese inmediato de la actividad de un establecimiento ubicado en el Parque Natural de ses Salines, tras detectar que operaba de forma reiterada como discoteca pese a tener únicamente licencia de restaurante. Este restaurante se hizo viral porque se lanzó en redes sociales un vídeo en el que los clientes coreaban ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’.