Clausuran un restaurante en Formentera que operaba ilegalmente como discoteca en pleno parque natural

Clausuran un restaurante en Formentera que operaba ilegalmente como discoteca en pleno parque natural

El Consell Insular de Formentera ha ordenado el cese inmediato de la actividad de un establecimiento ubicado en el Parque Natural de ses Salines, tras detectar que operaba de forma reiterada como discoteca pese a tener únicamente licencia de restaurante. Este restaurante se hizo viral porque se lanzó en redes sociales un vídeo en el que los clientes coreaban ‘Pedro Sánchez, hijo de puta’.

etiquetas: formentera , restaurante , clausurado , video , pedro , sanchez , negre
7 comentarios
Veelicus #2 Veelicus
Y el dueño no entrara en la carcel, eso seguro. Son de la Mafia.
3
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#2 ¿Cual de ellas?
0
millanin #7 millanin
#4 la del lado bueno de la historia es lo habitual en estos casos.
0
alfema #6 alfema
Este tipo de multas deberías ser coercitivas de verdad, ¿cuanto tiempo lleva abierto de forma ilegal?, ¿cuanto ha facturado en ese tiempo?, multiplícalo por 3 y ahí tienes el valor de la multa.

Y a la segunda infracción grave se le retira la licencia de funcionamiento.
2
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Ahora tambien sera viral por incumplir la ley. :troll:
1
#5 marcotolo
los negocios para gilipollas de pulserita y españoles de bien
xD xD xD xD xD xD xD
1
#3 trasparente
Este gobierno socialcomumista que la toma con los emprendedores que son españoles de verdad
1

