Clausuran una residencia de ancianos en Amoeiro: "Estaban sin comer"

Cierre inmediato de un centro para mayores en Cerval (Amoeiro). La Xunta de Galicia clausuró la Vivienda Comunitaria Jardín, tras detectar graves deficiencias en la atención y gestión del centro durante una inspección en las últimas semanas. Ayer, el centro -que pertenece a la sociedad unipersonal Hogar Residencial Amoeiro- albergaba a seis residentes, que fueron reubicados a primera hora de la tarde. La hija de uno de los usuarios afectados, Marina Rodríguez, asegura que los ancianos “estaban sin comer” y relata que ayer en los congeladores...
| etiquetas: clausura , residencia , comunitaria jardín , amoeiro , inspección , deficiencias
Hubo que traer un fisio y un nutricionista para poder recuperarla. Y ni agua con espesante ni comida… » ver todo el comentario
Una bronquitis puede ser un problema grave con 80 años.
A mí estas cosas me revientan, saben lo que ocurre, saben lo que hacen,... Y mantienen a propósito un sufrimiento constante, a saber por cuanto tiempo, a personas totalmente vulnerables por el puto dinero, para su puto beneficio personal..... Deben ser expulsados, no del país, del planeta