Clausuran una residencia de ancianos en Amoeiro: "Estaban sin comer"

Clausuran una residencia de ancianos en Amoeiro: "Estaban sin comer"

Cierre inmediato de un centro para mayores en Cerval (Amoeiro). La Xunta de Galicia clausuró la Vivienda Comunitaria Jardín, tras detectar graves deficiencias en la atención y gestión del centro durante una inspección en las últimas semanas. Ayer, el centro -que pertenece a la sociedad unipersonal Hogar Residencial Amoeiro- albergaba a seis residentes, que fueron reubicados a primera hora de la tarde. La hija de uno de los usuarios afectados, Marina Rodríguez, asegura que los ancianos “estaban sin comer” y relata que ayer en los congeladores...

etiquetas: clausura , residencia , comunitaria jardín , amoeiro , inspección , deficiencias
comentarios
A los ancianos se les trata muy mal en general. No solo en residencias, sino que cuando entran en hospitales les hacen lo mismo. Tengo una familiar de 80 años que entró por una bronquitis, haciendo vida normal en casa, y cuando salió estaba muy apagada, apenas podía moverse físicamente, etc.. Llegaron a decirle que a partir del alta médica, en casa solo agua con espesante y comida triturada.

Hubo que traer un fisio y un nutricionista para poder recuperarla. Y ni agua con espesante ni comida…

Hubo que traer un fisio y un nutricionista para poder recuperarla. Y ni agua con espesante ni comida…   » ver todo el comentario
2
Uda #9 Uda *
no estoy de acuerdo con lo que dices de que a los ancianos se les trata mal en general. Es una acusación muy grave. Habría que ver cada caso.

Una bronquitis puede ser un problema grave con 80 años.
Una bronquitis puede ser un problema grave con 80 años.
0
asola33 #10 asola33
Si fue al hospital, es que algo ya iba mal. ¿No?
0
Mark_ #6 Mark_
A mi me tienen que amarrar de pies y manos para no hacer una locura si me entero que en a mi abuela le hacen pasar hambre en una residencia...
2
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Culpa del coletas
0
frg #5 frg
¿Como es posible que alguien que ya ha tenido problemas con otra residincia vuelva a hacer lo mismo?
0
Arzak_ #4 Arzak_
Y Ayuso mojando sillón al conocer está noticia 8-D
0
enochmm #7 enochmm *
El mismo edificio había pertenecido a un familiar del actual propietario y ya había sufrido similares problemas anteriormente :palm:
0
Wachoski #2 Wachoski *
Cuando se ajusticia a los responsables? ...

A mí estas cosas me revientan, saben lo que ocurre, saben lo que hacen,... Y mantienen a propósito un sufrimiento constante, a saber por cuanto tiempo, a personas totalmente vulnerables por el puto dinero, para su puto beneficio personal..... Deben ser expulsados, no del país, del planeta
0
#8 tobruk1234
Así se demuestra que las inspecciones de la Xunta se realizaban avisando al personal y así las pasaban todas con sobresalientes. Típico de cierto tipo de políticas de ciertos partidos, quien gobierna la Xunta.
0

