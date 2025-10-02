Clausuran una residencia de ancianos en Amoeiro: "Estaban sin comer"

Cierre inmediato de un centro para mayores en Cerval (Amoeiro). La Xunta de Galicia clausuró la Vivienda Comunitaria Jardín, tras detectar graves deficiencias en la atención y gestión del centro durante una inspección en las últimas semanas. Ayer, el centro -que pertenece a la sociedad unipersonal Hogar Residencial Amoeiro- albergaba a seis residentes, que fueron reubicados a primera hora de la tarde. La hija de uno de los usuarios afectados, Marina Rodríguez, asegura que los ancianos “estaban sin comer” y relata que ayer en los congeladores...