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Clannad - Now is here

Clannad - Now is here  

"Now is here... Here is now... Na na na na na... Aaaauuuuuum" - mítica canción de Clannad, versión remasterizada del año 2024.

| etiquetas: clannad , celta , chill , relax
3 0 0 K 72 musicovery
1 comentarios
3 0 0 K 72 musicovery
#1 Leclercia_adecarboxylata *
Para mí es la segunda mejor canción de Clannad, empatada con "In a lifetime" y solo superada por "I will find you", esta última más comercial y repetida pero... Siendo justos, una obra de arte innegable.

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menéame