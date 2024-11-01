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Clannad - Now is here
"Now is here... Here is now... Na na na na na... Aaaauuuuuum" - mítica canción de Clannad, versión remasterizada del año 2024.
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#1
Leclercia_adecarboxylata
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Para mí es la segunda mejor canción de Clannad, empatada con "In a lifetime" y solo superada por "I will find you", esta última más comercial y repetida pero... Siendo justos, una obra de arte innegable.
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