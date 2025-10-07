Por qué Civio dice NO al V Plan de Gobierno Abierto

Mientras el Gobierno de España inaugura hoy la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto y nuestras administraciones presumen de los avances de España, tienes derecho a saber por qué hemos reprobado el V Plan de Gobierno Abierto, la estrategia que debería marcar el rumbo de la transparencia y la apertura de nuestras administraciones para los próximos cuatro años. La decisión se tomó ayer, 6 de octubre, en un Pleno del Foro de Gobierno Abierto donde el plan salió adelante por aclamación de ministerios, administraciones autonómicas ...