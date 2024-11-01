Las ciudades españolas llegan a triplicar los límites de dióxido de nitrógeno que marca la OMS

El NO2 es uno de los contaminantes químicos más tóxicos y a él se atribuyeron más de 4.000 muertes prematuras en España en el año 2023. El dióxido de nitrógeno (NO2) es uno de los contaminantes más tóxicos que existen. Si vives en una de las principales ciudades españolas, este 2025 lo habrás respirado muy por encima de los límites recomendados por la OMS y del límite legal establecido por la Unión Europea, que debe cumplirse antes de 2030. Así lo advierte Ecologistas en Acción, que ha recopilado los datos de las estaciones oficiales de control