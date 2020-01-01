Las ciudades costeras de Florida parecen «ciudades fantasma» en plena temporada baja de verano, con una caída del 30 % en los negocios locales [Ing]

Con más de 1330 Km. de playas de arena, la reputación de Florida como el destino perfecto para las vacaciones de verano siempre se ha considerado inquebrantable. Pero este año, algunos empresarios de la costa afirman que el típico auge estival no se ha materializado. "Las vacaciones de primavera nunca llegaron para nosotros, y tampoco lo hizo el verano" comenta Kirsten Smail, educadora marina, a ABC News. "Es una ciudad fantasma", confirmó Amber Simmons, directora general de Pirates Pub & Grub. "Es el año más flojo que hemos tenido desde 2020".