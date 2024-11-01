edición general
La ciudadanía japonesa demanda al gobierno por no actuar frente al cambio climático

Cientos de personas exigen responsabilidad y compensaciones por los efectos del calor extremo y la falta de medidas ante la crisis ambiental

azathothruna #1 azathothruna
La muerte de Amaterasu.
Es curioso lo de los japos, con respecto a china.
Si son listos, dejan tirados a los gringos a la hora de la verdad.
China esta mas cerca, y no habra tifones que los salven esta vez
kipper #2 kipper
#1 Dudo mucho que China y Japón puedan ponerse de acuerdo en algo. Se consideran enemigos.
azathothruna #3 azathothruna
#2 Y eso cambio no en la 2gm, sino mucho antes, con la PRIMERA INVASION DE JAPON A COREA.
