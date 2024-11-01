edición general
2 meneos
67 clics

La ciudad olvidada de Marruecos que guarda las huellas imperiales de Roma: "Aquí se erigieron múltiples monumentos de gran belleza"

Aunque suele pasar desapercibido para los viajeros, Volubilis es un auténtico museo al aire libre de mosaicos, villas y monumentos.

| etiquetas: volubilis , marruecos , museo , aire , libre , mosaicos , villas , monumentos
1 1 0 K 25 Roma
sin comentarios
1 1 0 K 25 Roma

menéame