Una ciudad japonesa quiere limitar el uso del móvil dos horas al día

Un llamado a la consciencia sobre las dinámicas de consumo digital que contempla indicaciones por grupos de edad e incita al diálogo familiar. La ciudad japonesa de Toyoake, ubicada cerca de Nagoya, ha presentado una propuesta municipal audaz que invita a sus residentes a limitar el uso de teléfonos inteligentes a dos horas diarias fuera del horario laboral y escolar. Esta iniciativa, aún no vinculante y sin sanciones, ha generado un intenso debate en una sociedad conocida por su alta conectividad tecnológica.

La ciudad japonesa de Toyoake, ubicada cerca de Nagoya, ha presentado una propuesta municipal audaz que invita a sus residentes a limitar el uso de teléfonos inteligentes a dos horas diarias fuera del horario laboral y escolar. Esta iniciativa, aún no vinculante y sin sanciones


