Una ciudad japonesa quiere limitar el uso del móvil dos horas al día

Un llamado a la consciencia sobre las dinámicas de consumo digital que contempla indicaciones por grupos de edad e incita al diálogo familiar. La ciudad japonesa de Toyoake, ubicada cerca de Nagoya, ha presentado una propuesta municipal audaz que invita a sus residentes a limitar el uso de teléfonos inteligentes a dos horas diarias fuera del horario laboral y escolar. Esta iniciativa, aún no vinculante y sin sanciones, ha generado un intenso debate en una sociedad conocida por su alta conectividad tecnológica.