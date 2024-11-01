Una ciudad griega se convirtió en un patio de juegos: se encontraron más de 100 tableros de juego en Ptolemaida [Eng]  

En las ruinas de Ptolemaida, una de las ciudades griegas más grandes de la antigüedad, ubicada en la actual Libia, los arqueólogos han desenterrado un descubrimiento fascinante. Investigadores de la Universidad de Varsovia han documentado más de 100 tableros de juego antiguos tallados en piedra e integrados en la ciudad abandonada. Este hallazgo ofrece una visión íntima de cómo transcurrían las cosas las personas mucho después de la caída de la metrópolis. El descubrimiento, liderado por la arqueóloga Zofia Kowarska, está transformando nuestra