Ciudad de Gaza se prepara para una evacuación masiva de un millón de personas

Tras anunciar hace una semana la invasión a gran escala de Ciudad de Gaza, el ejército israelí intensificó el fin de semana ataques contra la ciudad y pidió una evacuación masiva hacia el sur: Rafah o Khan Younis. Un millón de personas podrían verse desplazadas por la fuerza. Eyal Zamir, Jefe de Estado Mayor de Israel, dijo que lo que el régimen israelí llama “evacuación”, pero que en realidad es un desplazamiento forzoso, podría hacerse en 2 meses, hacia “zonas humanitarias”; organizaciones humanitarias lo tildan de “campos de concentración".