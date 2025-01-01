edición general
Ciudad de Gaza se prepara para una evacuación masiva de un millón de personas

Tras anunciar hace una semana la invasión a gran escala de Ciudad de Gaza, el ejército israelí intensificó el fin de semana ataques contra la ciudad y pidió una evacuación masiva hacia el sur: Rafah o Khan Younis. Un millón de personas podrían verse desplazadas por la fuerza. Eyal Zamir, Jefe de Estado Mayor de Israel, dijo que lo que el régimen israelí llama “evacuación”, pero que en realidad es un desplazamiento forzoso, podría hacerse en 2 meses, hacia “zonas humanitarias”; organizaciones humanitarias lo tildan de “campos de concentración".

HeilHynkel #5 HeilHynkel
Creo que hay un error en el titular. Pone

y debe poner

Ciudad de Gaza se prepara para una limpieza étnica que afectaría a un millón de personas
antesdarle #1 antesdarle
Un campo de exterminio dentro de otro campo de exterminio. El plan de Trump no va a dejar rastro de vida humana.
sotillo #4 sotillo
#1 Esto le va a venir a Putin como anillo de Sauron, para que va a negociar Paz si se puede quedar con todo y echar al que no sea ruso de Ucrania
HeilHynkel #6 HeilHynkel
#4

Vamos, lo que intentaron los ucranazis con los rusófonos y les salió mal ¿no?
A.more #2 A.more
Si hubiera dios no quedaba ni uno. Ni nazisraelís ni gusanos
#3 Mk22
¿ A donde?
